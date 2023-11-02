Сергей Лавров дал важный совет патриоту SHAMAN

Ярослав Дронов сможет приумножить финансы

Сегодня SHAMAN является одним из самых любимых российских артистов. Он покорил сердца миллионов граждан своими авторскими песнями. Патриотические хиты "Я русский" и "Встанем" стали особенно актуальными после начала СВО.

К слову, SHAMAN поддержал родную страну, армию и народ не только словом, но и делом. Он лично отправился на в зону боевых действий, чтобы выступить перед жителями новых субъектов нашей страны.

Молодого, но уже опытного исполнителя активно поддерживают не только фанаты, но и коллеги по сцене. SHAMAN же, находясь на пике популярности, снимает сливки, ведь одно выступление звезды сегодня стоит до трех миллионов рублей.

Ранее об этом рассказал концертный директор Сергей Лавров. Кроме того, продюсер дал Ярославу Дронову важный совет. Он объяснил, как певец может приумножить свое состояние.

По словам продюсера, SHAMAN мог бы задуматься над нестандартным мерчем или выпустить собственную линию одежду. Он призвал использовать бренд "Я русский".

"С помощью подобной продукции можно показать, что ты патриот", – добавил Сергей Лавров.

Данная тематика, по мнению концертного директора, является весьма актуальной сегодня. Он подчеркнул, что сам бы не отказался купить мерч от Ярослава Дронова.

