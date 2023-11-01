Макаревич* помог SHAMAN разбогатеть

Ценник патриотов подскочил

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА



Не секрет, что после начла СВО российский шоу-бизнес условно поделился на два лагеря. В большем остались артисты, придерживающиеся патриотических взглядов: SHAMAN, Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина и другие. В меньшем оказались беглые русофобы: Андрей Макаревич*, Алла Пугачева с мужем-иноагентом, Валерий Меладзе и так далее.

К примеру, SHAMAN доказал свою твердую патриотическую позицию не только словом, но и делом, выступив перед жителями новых регионов России. А Андрей Макаревич* предпочел Россию покинуть. Оказавшись в Израиле, он уже принялся критиковать армию, власть и народ нашей страны.

Беглые русофобы перестали выступать на родине, Алла Пугачева и вовсе не выходит на сцену. Теперь патриотично настроенные звезды не просто актуальны для зрителей, но и стоят дороже. Об этом рассказал концертный директор Табриз Шахиди.

По его словам, мероприятия с участием звезд за год прибавили в цене в среднем 20%. Гонорары музыкантов подскочили, в том числе, из-за того, что количество популярных артистов сократилось. Иными словами, SHAMAN стали зарабатывать больше, потому что Андрей Макаревич*, который сжег мосты с Россией, больше не востребован, как и Светлана Лобода, Вера Брежнева и Валерий Меладзе.

*В РФ признан иноагентом