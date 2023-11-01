Макаревич* помог SHAMAN разбогатеть

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА
Не секрет, что после начла СВО российский шоу-бизнес условно поделился на два лагеря. В большем остались артисты, придерживающиеся патриотических взглядов: SHAMAN, Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина и другие. В меньшем оказались беглые русофобы: Андрей Макаревич*, Алла Пугачева с мужем-иноагентом, Валерий Меладзе и так далее.
К примеру, SHAMAN доказал свою твердую патриотическую позицию не только словом, но и делом, выступив перед жителями новых регионов России. А Андрей Макаревич* предпочел Россию покинуть. Оказавшись в Израиле, он уже принялся критиковать армию, власть и народ нашей страны.
Беглые русофобы перестали выступать на родине, Алла Пугачева и вовсе не выходит на сцену. Теперь патриотично настроенные звезды не просто актуальны для зрителей, но и стоят дороже. Об этом рассказал концертный директор Табриз Шахиди.
По его словам, мероприятия с участием звезд за год прибавили в цене в среднем 20%. Гонорары музыкантов подскочили, в том числе, из-за того, что количество популярных артистов сократилось. Иными словами, SHAMAN стали зарабатывать больше, потому что Андрей Макаревич*, который сжег мосты с Россией, больше не востребован, как и Светлана Лобода, Вера Брежнева и Валерий Меладзе.
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