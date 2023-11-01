Макаревич* помог SHAMAN разбогатеть

Макаревич* помог SHAMAN разбогатеть
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ценник патриотов подскочил

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА  

Не секрет, что после начла СВО российский шоу-бизнес условно поделился на два лагеря. В большем остались артисты, придерживающиеся патриотических взглядов: SHAMAN, Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина и другие. В меньшем оказались беглые русофобы: Андрей Макаревич*, Алла Пугачева с мужем-иноагентом, Валерий Меладзе и так далее.

К примеру, SHAMAN доказал свою твердую патриотическую позицию не только словом, но и делом, выступив перед жителями новых регионов России. А Андрей Макаревич* предпочел Россию покинуть. Оказавшись в Израиле, он уже принялся критиковать армию, власть и народ нашей страны.

Беглые русофобы перестали выступать на родине, Алла Пугачева и вовсе не выходит на сцену. Теперь патриотично настроенные звезды не просто актуальны для зрителей, но и стоят дороже. Об этом рассказал концертный директор Табриз Шахиди.

По его словам, мероприятия с участием звезд за год прибавили в цене в среднем 20%. Гонорары музыкантов подскочили, в том числе, из-за того, что количество популярных артистов сократилось. Иными словами, SHAMAN стали зарабатывать больше, потому что Андрей Макаревич*, который сжег мосты с Россией, больше не востребован, как и Светлана Лобода, Вера Брежнева и Валерий Меладзе.

*В РФ признан иноагентом
Фоторепортаж
В полку патриотов прибыло: какие звезды отказались от критики СВО
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Миша Марвин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: НСН ✓ Надежный источник
По теме

После тревоги в Севастополе над Крымским мостом заметили дым

Регион подвержен регулярным атакам

Сбежавшая в Израиль Воробей заявила об ужасе от происходящего в России

После недавних новостей знаменитость не может прийти в себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей