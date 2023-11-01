Оголенную Водонаеву застукали с женатым SHAMAN

Снимки всплыли в Сети

Один из самых востребованный и высокооплачиваемых российских артистов Ярослав Дронов, более известный широкой аудитории под псевдонимом SHAMAN, на заре карьеры, наверно, и подумать не мог, что через десять лет станет лидером отечественной эстрады.

Сегодня автор и исполнитель песен пользуется огромной популярностью и уважением как среди простых людей, так и среди коллег. Ценят в музыканте не только творческие способности, но и патриотические взгляды. А представительницы прекрасного пола обращают внимание и на физические данные звезды.

На исполнителя хита "Я русский", похоже, позарилась даже светская львица Алена Водонаева. 41-летнюю телеведущую застукали с портретом, на котором был изображен женатый SHAMAN. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" с жадностью смотрела на изображение артиста.

При этом пятая точка Алены Водонаевой была оголена. Фото в социальных сетях она подписала весьма иронично, сделав отсылку на всемерно известную картину Густава Климта "Поцелуй". Испытывает ли звезда реальные чувства к Ярославу Дронову или это всего лишь шутка, пока остается загадкой.

К слову, SHAMAN пользуется поддержкой далеко не у всех коллег. Например, Лев Лещенко имеет претензии к певцу.