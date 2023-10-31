SHAMAN разочаровал тысячи поклонниц: что произошло

SHAMAN разочаровал тысячи поклонниц: что произошло
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Такого поступка от звезды никто не ожидал

Артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, в последнее время пользуется бешенной популярностью. Его песни обожают тысячи россиян, а миловидная внешность певца особенно нравится дамам, которые регулярно в Сети признаются ему в любви. Знаменитость отвечает поклонницам взаимностью, стараясь почаще радовать их концертами по всей России. Поэтому гастрольный график у него расписан далеко вперед.

Тем не менее, не все проходит по намеченному плану. Недавно стало известно, что SHAMAN разочаровал тысячи поклонниц в России. Журналистам удалось узнать, что произошло. 

В минувшее воскресенье у артиста планировался концерт в Казани. В "Татнефть Арену" хотели приехать почти девять тысяч почитателей творчества Ярослава с разных уголков страны. Однако за сутки до выступления внезапно стало известно об его отмене – людей, купивших билеты, предупредили об этом только спустя четыре часа после официального решения. В соцсетях артиста появилось сообщение, что концерт будет перенесен на 19 ноября.

Подобные новости разочаровали тысячи поклонниц SHAMAN, которые не ожидали, что знаменитость поведет себя так необязательно по отношению к ним. Под постом они стали оставлять свои возмущения произошедшим, указывая, что им пришлось сдвигать свои дела, откладывать работу, лишь бы посмотреть на любимого артиста. К примеру, в Татарстан ради него приехали граждане Белоруссии и жители Заполярья, которых больше всего возмутил неожиданный срыв мероприятия. 

"Очень жаль, будем сдавать билеты на концерт. Билеты на самолет уже не сдать. Как-то надо заранее людям знать, что концерта не будет. Разочарована!", – пишут они.

Позже все возмущения поклонниц под заявлением представителей артиста удалили.

Причин отмены выступления SHAMAN официально так и не объявили. Люди предполагают, что дело может быть в нелетной погоде 28-го октября в Москве, из-за чего некоторые рейсы не смогли вылететь в место назначения.

Ранее Дронов рассказал о тайной связи с Михаилом Кругом.

Источник: Inkazan.ru
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