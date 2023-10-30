Отменили, обстреляли, обворовали: Макаревич* сильно пострадал

Отменили, обстреляли, обворовали: Макаревич* сильно пострадал
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец обратился к фанатам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА   

Народный артист России Андрей Макаревич* вляпался в очередной скандал. На самом деле череда скандалов с участием лидера группы "Машина времени" началась с тех пор, как он сбежал в Израиль, и все еще не закончилась. Теперь музыканта повсеместно преследуют проблемы.

Как известно, после начала специальной военной операции Андрей Макаревич* стал как бы пацифистом. Однако при обострении палестино-израильского конфликта он отказался от своих "миролюбивых" заявлений и поддержал одну из воюющих сторон.

Поклонники звезды, конечно, удивились, что он не вернулся на Святую землю с началом конфликта, однако рокер оправдался, мол, не мог отказаться от концертов в Европе. При этом подчеркнул, что лично защищать новую родину не собирается.

Вместо этого певец начал защищать Израиль в информационном поле, за что в итоге поплатился. В нескольких странах Азии отменили его выступления после неоднозначных заявлений об исламе и боевиках ХАМАС.

И этим все не ограничилось. Музыкант остался в Израиле и на днях попал в зону обстрела – ракета упала недалеко от его дома. Благо, обошлось, однако позже Андрей Макаревич* сильно пострадал от цифровых воришек.

Певец обратился к оставшимся фанатам и сообщил через социальные сети, что у него "увели" официальный сайт. Рокеру пришлось раскошелиться на новую страницу в Интернете, потому что вернуть старую так и не удалось.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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