Сколько получает SHAMAN за выступление: ответ удивит многих

Сколько получает SHAMAN за выступление: ответ удивит многих
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Продюсер артиста уверен, что все это из-за патриотической тематики песен Дронова

Певец и автор песен Ярослав Дронов, известный в нашей стране как SHAMAN, появился на эстраде не так давно, но очень быстро быстро набрал популярность и, соответственно, весомые цифры гонораров. Нынче одно его выступление обойдется желающим от 2 до 3 миллионов рублей. По словам концертного директора певца Сергея Лаврова, корпоративы с участием его "подопечного" стоят не меньше – от 50 до 100 тысяч евро. При этом Дронов – еще не самый высокооплачиваемый исполнитель, так что есть куда расти.

"Сейчас прет патриотическая песня. Когда закончится его звездный час – сказать сложно", – отметил продюсер.

SHAMAN, автор и исполнитель патриотических композиций, сегодня один из самых популярных артистов в России. Фанаты обожают его за творчество и за позицию патриота, которую певец не скрывает. Поддерживают SHAMANа и немало знаменитых коллег по сцене.

Так, например, в его клипе на песню "Встанем", написанную самим Дроновым, охотно снялись такие мэтры российской эстрады, как Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Александр Маршал,Надежда Бабкина, Николай Расторгуев и другие.

В 2023 году SHAMANа назвали самым популярным певцом в России – 33% голосов были отданы за него. После начала СВО Дронов поддержал произошедшее, а многие перешли в другой лагерь. Впрочем, уход из российского шоу-бизнеса не противников СВО отлично повлиял на размер гонораров оставшихся звезд.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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