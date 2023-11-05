SHAMAN ударил по красной кнопке во время концерта с криком "Я русский"

Популярный певец шокировал зрителей необычным завершением своего лучшего хита

В честь праздника Дня народного единства в Петербурге состоялось патриотическое выступление артистов. Конечно же, оно не обошлось и без Ярослава Дронова, которого зрители знают как SHAMAN'а, ведь он обрел популярность именно на патриотической тематике. На Первом канале вышла телеверсия сольного концерта певца "Я русский", где Дронов и спел одноименный хит.

Часовое шоу, с восторгом встреченное фанатами, закончилось неожиданным и немного шокирующим перформансом. Когда SHAMAN пел финальный хит , давший название концерту, в конце первого куплета на сцене внезапно появился крепкий мужчина в строгом черном костюме с галстуком-бабочкой и в черных очках. В руках незнакомца был открытый черный ящичек, явно символизирующий легендарный "ядерный чемоданчик". Выкрикнув припев "Я русский", Дронов от души жахнул по красной кнопке... и на сцене вспыхнул салют.

Зрители по-разному оценили необычный финал номера. Одни сочли, что это перебор, ведь значение праздника – единение народа, а не угроза запуска ракет. Другие неодобрительно писали под видеороликом, что шутки с "кнопками" – плохая идея. Нашлись и те, кто встретил сцену с юмором.



"Мы-то, конечно, сразу в рай, но хотелось бы пожить еще немного", – шутили они.

Недавно мы писали, что приезд SHAMANа в один российский город вызвал небывалый ажиотаж

