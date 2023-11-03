SHAMAN устроил невероятный ажиотаж среди жителей российского города

SHAMAN устроил невероятный ажиотаж среди жителей российского города
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Желание россиян увидеть кумира вживую оказалось слишком велико

SHAMAN продолжает устраивать солд-ауты во всех российских городах – как в Москве, так и за ее пределами. В январе патриотичный исполнитель выступит в Волгограде. Не успели люди моргнуть и глазом, как все самые дорогостоящие билеты на концерт Ярослава Дронова были раскуплены.

А ведь концерт состоится только в середине зимы. Цена ВИП-билетов переваливает за восемь тысяч рублей в партере у сцены и подиума. Осталось только одно-единственное место.

Активно, пишут местные медиа, раскупаются и билеты до 7 тысяч рублей. Эконом-варианты в 23-м ряду в угловых местах стоят по 3 с лишним тысячи рублей.

Кстати, в прошлом году расценки на концерты Ярослава были не в пример скромнее. Бюджетные места можно было купить всего за пару тысяч, а VIP обходились по цене в три раза дороже.

SHAMAN блистает на российской сцене с песнями на патриотическую тематику – его творчество стало актуальным для миллионов слушателей после начала специальной операции, находя отклик в сердцах у людей. 30-летний Дронов сам пишет и музыку, и тексты для песен.

А до этого концертный директор Сергей Лавров дал весьма ценный совет молодому SHAMAN'у. Последний, кстати, недавно рассказал, почему выбирает женщин старше своего возраста, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Kassir.ru ✓ Надежный источник
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