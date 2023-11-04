SHAMAN спел с детьми в День народного единства

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Сегодня молодой исполнитель Ярослав Дронов, известный широкой публике по псевдониму SHAMAN, пользуется небывалой популярностью и любовью у россиян. Ни одно крупное мероприятие не проходит без талантливого певца.
Так, 4 ноября, в День народного единства, поклонники увидели любимого артиста на ВДНХ. Там Ярослав Дронов вместе с детьми спел свою знаменитую композицию "Я русский!". Кадрами делится "Пятый канал".
Знаменитость засняли очевидцы