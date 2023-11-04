SHAMAN спел с детьми в День народного единства

Молодой артист продолжает покорять российский шоу-бизнес

Сегодня молодой исполнитель Ярослав Дронов, известный широкой публике по псевдониму SHAMAN, пользуется небывалой популярностью и любовью у россиян. Ни одно крупное мероприятие не проходит без талантливого певца.

Так, 4 ноября, в День народного единства, поклонники увидели любимого артиста на ВДНХ. Там Ярослав Дронов вместе с детьми спел свою знаменитую композицию "Я русский!". Кадрами делится "Пятый канал".



Появление SHAMAN вызвало большой ажиотаж у зрителей мероприятия. Сегодня в нашей стране наблюдается небывалый интерес к патриотической тематике, так что песни Дронова о любви к России остаются на первых строчках хит-парадов.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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