SHAMAN предпочитает постарше: певец рассказал о выборе жен

SHAMAN предпочитает постарше: певец рассказал о выборе жен
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Популярный артист дважды вступал в брак с женщинами значительно старше

Автор и исполнитель Ярослав Дронов, которого вся страна знает под сценическим именем SHAMAN, в гостях у Татьяны Навки на проекте "Команда" признался, что его всегда привлекали зрелые женщины. Сверстницы, по словам певца, его не интересовали никогда.

Ярослав считает, что сама по себе цифра в паспорте – ерунда, которая имеет значение только для решения юридических и имущественных вопросов. А внешность дамы может расходиться с паспортным возрастом на десятки лет. К тому же сегодня в косметологии и медицине человечество достигло таких высот, что даже те женщины, которым не совсем повезло с генетикой, могут выглядеть моложе и красивее благодаря медикам. А ведь есть еще разные методики питания и ухода за собой.

Кроме того, Дронов уверен, что возраст отражается не на лице или теле женщины, а в ее голове. В наше время, заметил артист, столько инструментов для поддержания красоты и юности, что можно много десятилетий отлично выглядеть и прекрасно себя чувствовать.

Первая жена SHAMANа была старше его на 6 лет, а сегодня Ярослав Дронов женат на медиаменеджере Екатерине Мартыновой, с которой у них 14 лет разницы в возрасте.

Ранее мы писали, сколько сегодня зарабатывает модный и популярный певец.

Источник: Проект "Команда" ✓ Надежный источник
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