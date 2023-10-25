Моргенштерна* жестко послали на Украине: он по-прежнему угроза нацбезопасности

Моргенштерна* жестко послали на Украине: он по-прежнему угроза нацбезопасности
Моргенштерн*. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com
Рэпера не спешат обелять - СБУ по-прежнему считает его пропагандирующим насилие и наркотики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН и НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА

Алишер Моргенштерн* умудрился попасть в списки не только в России, но и на Украине. Рэпера продолжают обвинять в том, что он пропагандирует жестокость и насилие, а также в употреблении и распространении наркотических и психотропных веществ.

Недавно он подал в суд, настаивая на исключении реестра лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Попал он в число угроз в 2021 году по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ). Неоднократные настоятельные просьбы убрать из списка остались без ответа.

К вышеперечисленным обвинениям СБУ добавило, что музыкант злостно нарушает закон "Об общественной морали", исполняя композиции, содержащие оскорбления людей по национальному признаку и неуважение к чужим религиозным и национальным святыням. И это далеко не весь перечень претензий украинских "безопасников" к рэперу.

Однако состоять в списке угрожающих нацбезопасности лиц не означает запрет пересекать государственную границу, так что активные требования Моргенштерна* к СБУ вызывают недоумение.

Ранее "Утро" писало, что Моргенштерн* появился на концерте в России, что предельно удивило зрителей.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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