Моргенштерна* жестко послали на Украине: он по-прежнему угроза нацбезопасности

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН и НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ
АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА
Алишер Моргенштерн* умудрился попасть в списки не только в России, но и на Украине. Рэпера продолжают обвинять в том, что он пропагандирует жестокость и насилие, а также в употреблении и распространении наркотических и психотропных веществ.
Недавно он подал в суд, настаивая на исключении реестра лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Попал он в число угроз в 2021 году по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ). Неоднократные настоятельные просьбы убрать из списка остались без ответа.
К вышеперечисленным обвинениям СБУ добавило, что музыкант злостно нарушает закон "Об общественной морали", исполняя композиции, содержащие оскорбления людей по национальному признаку и неуважение к чужим религиозным и национальным святыням. И это далеко не весь перечень претензий украинских "безопасников" к рэперу.
Однако состоять в списке угрожающих нацбезопасности лиц не означает запрет пересекать государственную границу, так что активные требования Моргенштерна* к СБУ вызывают недоумение.
Ранее "Утро" писало, что Моргенштерн* появился на концерте в России, что предельно удивило зрителей.
* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.
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