Спевшая на корпоративе русские песни Лобода извиняется перед украинцами

Спевшая на корпоративе русские песни Лобода извиняется перед украинцами
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com/
Певице пришлось объяснять поклонникам, почему на корпоративе она исполняла хиты на "враждебном языке"

Светлана Лобода, постоянно козыряющая патриотизмом и любовью к родной стране, оказывается, не гнушается петь на вражеском языке. На сей раз сребролюбие заставило ее забыть об украинском языке в Дубае.

Корпоратив, устроенный в честь дня рождения девушки с именем Кристина, предполагал исполнение хитов на русском, тем более что заказчиком мероприятия стал гражданин Казахстана, предпочитающий песни на том же языке, как и русские гости вечеринки.

В итоге на вечере прозвучали такие песни, как "Суперзвезда", "Твои глаза", "К черту любовь" и так далее. Кроме Светланы Лободы, там выступил еще певец Араш с композицией "Восточные сказки" – тоже на русском языке.

Новость о том, что Лобода снова предпочла деньги любви к Родине, таким шквалом разлетелась по украинским СМИ, что певица вынуждена была оправдываться перед поклонниками с Родины.

Менеджер певицы вынужденно объяснил, что бронирования его подопечной обычно подвергаются тщательным проверкам. Он не стал комментировать ни гражданство гостей вечеринки, ни участие в ней других российских певцов и музыкантов. Однако это не улучшило, а напротив, сделало ситуацию еще сложнее.

Недавно писали, что Лободе грозит тюремное заключение за мошенничество с чужими песнями.

Источник: Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!" ✓ Надежный источник
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