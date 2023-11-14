"Один концерт": названо условие для выступления Пугачевой на "Голубом огоньке"

"Один концерт": названо условие для выступления Пугачевой на "Голубом огоньке"
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певицу по-прежнему поддерживают в России "определенные круги", жаждущие ее возвращения

Недавнее появление Аллы Пугачевой в России успело обрасти миллионами слухов. Многие уверены, что теперь-то Примадонна не сможет не принять участие на "Голубом огоньке". По словам музыкального критика Александра Волкова, на пустом месте эти вбросы появиться не могли.

Дело в том, что некоторые "определенные круги" в медиа явно поддерживают певицу. Однако до дела не дойдет. Появлению Пугачевой на "Голубом огоньке" обязательно будет предшествовать ее публичная смена позиции. И в последнее, отмечает критик, верится с явно большим судом. Такого чуда не случится даже в канун Нового года.

А вот звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что для реабилитации в глазах населения улетевшей в Израиль Пугачевой достаточно дать один концерт. Резонанс же создают "комментаторы и недовольные", про которых уже все забыли.

"Сбитые летчики, у которых все позади. Пугачева открыла рот и высказала все тем, кто в действительности никто", – добавил Алешкин, назвав поступок певицы "смелым и ярким".

Юрист открыто выразил поддержку Алле, добавив, что той необходимо дать сольный концерт в Москве. И после этого можно будет говорить о ее появлении на ТВ.

Ранее Алешкин вступился за Примадонну перед "завистливыми" россиянами.

Источник: ФедералПресс ✓ Надежный источник
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