Молоденькая племянница Галкина* решила покорить Россию

Девушка мечтает о карьере в нашей стране

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Россияне продолжают внимательно следить за каждым шагом опальной звездной четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Судя по всему, артисты решили серьезно и надолго обосноваться за границей. Однако некоторые представители звездного семейства грезят о популярности в наше стране. С заявлением на этот счет выступила племянница Максима Галкина* Алина.



Девушке исполнилось 18 лет, и она рассчитывает покорить социальные сети, а может и шоу-бизнес. Девушка уже поделилась разработанной стратегией по достижению мечты. Стоит отметить, что жизнь Алины складывается чудесным образом с самого рождения.



Ее отцом является старший брат юмориста – весьма обеспеченный бизнесмен. Девушка учится в МГИМО, занимается конным спортом и уже успела объехать полмира. В социальных сетях она хвастается поездками в дорогущих авто и бредовыми вещами. А теперь она хочет стать знаменитой.

"Я собрала список звезд, блогеров, которым буду писать и просить сделать коллаборацию", – поделилась девушкапланами в Сети.

К слову, ранее Немоляева обвинила Галкина* в смертном грехе.

*Признан иноагентом в РФ