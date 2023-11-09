Стало известно, почему Галкин* вряд ли вернется в Россию

Стало известно, почему Галкин* не вернется в Россию
Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники подозревают, что артист нуждается в деньгах и не имеет большого успеха за границей

Близятся новогодние праздники, и для звезд шоу-бизнеса настает особенно прибыльное время – основной доход они получают именно за счет таких выступлений. Однако в связи с политической ситуацией некоторые артисты уехали за пределы страны: в их числе и популярный юморист Максим Галкин*. Фанаты гадают, вернется ли пародист на родину, чтобы еще раз повеселить публику искрометным юмором.

Как отметил промоутер, продюсер и организатора концертов Евгений Морозов, Галкин больше не вернется в Россию. Слухи по поводу планов знаменитости ходят разные, однако в действительности, по его словам, артист сейчас не испытывает материальных проблем и не переживает о своей дальнейшей карьере.

"Русскоязычная аудитория его любит и ждет в разных странах. В Россию он не приедет, но ему и не нужно. Уверен, что на ближайшие 10 лет концерты ему за пределами нашей страны обеспечены", – заявил Морозов.

Продюсер отмечает, что сейчас у публики, напротив, заметен повышенный интерес к иноагенту на фоне новой эмиграционной волны, поэтому она отдаст любые деньги, чтобы попасть на его выступление. А стоит оно за рубежом отнюдь не дешево – от 35 до 50 тысяч евро. 

*признан иноагентом

Источник: Аргументы и Факты
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