Немоляева обвинила Галкина* в смертном грехе: неожиданная правда о юмористе

Народная артистка считает, что поступки мужа примадонны вызваны обуявшей его гордыней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Актриса Светлана Немоляева не устает поражаться странным переменам в некогда добром и душевном ведущем, каким она всегда считала Максима Галкина*. Причину произошедшего она видит в гордыне, захватившей юмориста.



После февральских событий прошлого года комик резко отказался от России и начал демонстративно поддерживать Украину. В частности, на фестивале Лаймы Вайкуле он открыто собирал деньги на помощь этой стране.

Немоляева вспомнила, какие добрые передачи раньше вел Галкин* на федеральных каналах, и призналась, что даже плакала однажды, растрогавшись от чудесной программы.

Ныне же, уверена актриса, юморист просто не может признаться, что ошибся, наговорив со сцены и в Сети плохого про бывшую родину, и извиниться, потому что чрезмерное эго ему этого не позволяет. Светлана Немоляева напомнила, что гордыня – один из семи смертных грехов, и добавила, что ей жаль запутавшегося в собственных ошибках мужчину.



"Это от беспомощности, от безысходности он такое творит", – уверена народная артистка.



Она считает таких, как Галкин*, несчастными, потому что эти люди, несмотря на браваду, сами, своими поступками и словами лишили себя самого важного в жизни – родной земли и родины.

Напомним, что после отъезда примадонны в Россию ее муж объявил о переносе израильских концертов на весну следующего года.

*Признан иноагентом в РФ