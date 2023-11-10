Выступление Пугачевой на Новый год в России: сделано громкое заявление

У звезды осталось немало фанатов

Имя беглой примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой не исчезает с первых полос российской прессы. Многие продолжают внимательно следить за каждым шагом знаменитости. Недавно поползли слухи о возобновлении творческой деятельности певицы в России.



Артистка действительно на несколько дней вернулась в нашу страну и даже успела заехать на музыкальную студию в Твери. Как сообщает телеканал "360", там знаменитость записала три новые песни. На этом фоне стали предполагать, что Алла Борисовна может вынашивать планы по грандиозному возвращению на некогда родную сцену.



Дошло даже о разговоров о том, что звезду могут пригласить на официальные торжественные мероприятия на Новый год. С жестким заявлением по этому поводу выступила парламентарий Светлана Журова. Заслуженный мастер спорта нашей страны подчеркнула, что никакие официальные мероприятия Пугачевой не светят.



Как отмечает информационный ресурс "Общественная служба новостей", все, на что может рассчитывать бывшая любимица россиян, – это частные корпоративы. Отнимать такую возможность заработать у Пугачевой никто не вправе. Однако об официальных выступлениях артистки речь не идет.

"Вы что думаете, она на официальный концерт приедет? Не на "Голубой огонек" она же приедет. Я думаю, что ни о каких государственных и официальных концертах речи не идет", – выступила с громким заявлением Журова.

К слову, ранее стало известно, что Алла Пугачева лишила дочь Кристину Орбакайте наследства.

