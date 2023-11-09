"Какой-то бред!": основатель студии "Салам" оценил слухи о новых хитах Пугачевой

"Какой-то бред!": основатель студии "Салам" оценил слухи о новых хитах Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Михаил Саламов подтвердил, что примадонна была в студии, однако про запись ничего не сказал

В начале ноября Алла Пугачева приезжала в Россию по делам. В числе прочего она приезжала и в Тверь – дорогую машину примадонны видели возле музыкальной студии "Салам". через несколько дней звукорежиссер студии рассказал, что певица приезжала, чтобы записать несколько композиций про жизнь и любовь. Однако не для нового альбома, а для личного использования. Слушать композиции будут родственники и друзья.

Основатель студии Михаил Саламов визит примадонны подтвердил, но на вопрос, правда ли она записывала песни, ответил "Какой-то бред пишут!".

Саламов находится с Пугачевой в многолетних приятельских отношений, она не раз приезжала к нему не только для записи, но и просто поболтать. В настоящее время, судя по информации в СМИ, примадонна вместе с семьей в Эстонии.

Евгений Бабичев, музыкальный критик, считает, что фанаты Пугачевой ждут ее нового релиза не просто как сборника песен, но и чего-то вроде явления миротворца в российском шоу-бизнесе. От певицы будут ждать мудрых слов. которые смогут рассудить или научить чему-то.

Напомним, услугами студии "Салам" пользовались разные звезды российской сцены, в том числе Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и не только. Сама Пугачева именно здесь записывала такие хиты, как "Настоящий полковник", "Позови меня с собой" и другие.

Ранее мы писали, что супруг Пугачевой порадовал поклонников новостями о прибавлении в звездном семействе и даже показал фотку нового члена семьи.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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