Пугачева тайно продолжила музыкальную карьеру в России - Shot

Певица записала новый альбом

Недавнее феерическое, но прошедшее в условиях строжайшей секретности возвращение бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Россию обсуждают до сих пор. В прессе появилась сенсационная информация о том, что давно залегшая на дно в профессиональном плане артистка решила возобновить свою музыкальную карьеру.



Как известно, Алла Борисовна всеми силами старалась скрыть свое появление в России. Артистка втихую пыталась пересечь границу в Псковской области, обмотавшись платком и пряча лицо. Однако глазастые очевидцы тут же узнали экс-примадонну. Потом артистка несколько дней колесила по России с неизвестными целями.



Теперь появилась информация о том, чем конкретно звезда занималась в Твери, где была замечена ее роскошная иномарка. По информации источников Telegram-канала Shot, звезда записала новый небольшой альбом на популярной тверской музыкальной студии "Салам".



Как известно, в период расцвета карьеры Пугачева создала на этой студии три полноценных музыкальных альбома. Теперь, по имеющейся информации, именно здесь она возобновила свою музыкальную карьеру. Сообщается, что артистка успела поработать над тремя абсолютно новыми композициями. Чему посвящены новые песни Пугачевой, пока неизвестно.

