Встала в один ряд с Пугачевой: Лолита четко обозначила позицию

Артистка готовится к трудностям

В прессе продолжают активно обсуждать возможное возвращение бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой к творчеству. Поговаривали даже, что певицу можно будет заметить на корпоративах. Другие звезды также готовы трудиться в поте лица.



Волну слухов породила информация о том, что Алла Пугачева записала три новые песни. Именно ради этого артистка посещала музыкальную студию в Твери. Теперь люди активно обсуждают дальнейшую судьбу певицы. Стоит отметить, что у артистки осталось немало поклонников, которые хотели бы видеть ее на официальных мероприятиях и концертах.



Впрочем, эксперты из сферы шоу-бизнеса стремятся поумерить аппетиты слушателей. Музыкальные менеджеры считают, что Пугачева вряд ли будет выступать перед нашим зрителем в России. Сейчас, когда на пороге новогодние корпоративы, этот вопрос остановится особенно актуальным. Впрочем, Аллу Борисовну, возможно, все же удастся пригласить на корпаратив, однако его придется проводить в другой стране, например, в Арабских Эмиратах.



Впрочем, менеджеры готовы предложить других именитых артистов, которые не уступают по статусу и популярности Пугачевой. В один ряд с бывшей примадонной поставили Лолиту Милявскую и Ирину Аллегрову. Певицы четко обозначили свою позицию в профессиональной сфере и готовы трудиться, не покладая рук в праздничный период. Как известно, для одних новогодние каникулы – праздник и возможность отдохнуть, а вот артистам приходится нелегко, впрочем, к таким трудностям они готовы. Выступления звезд обойдутся в кругленькую сумму.

"Сейчас возможна Ирина Аллегрова – ее гонорары начинаются от 15 миллионов. Лолита Милявская была бы вам интересна – такого же формата артистка. Я понимаю, что любят Пугачеву. Если бы была здесь, все было бы проще. Сейчас немного другая история", – рассказал музыкальный менеджер.