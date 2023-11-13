"Воздух стал чище": Поплавская плюнула в спину сбежавшей на чужбину Пугачевой

"Встреча была коротка, в ночь ее поезд унес", - этими словами из песни Аллы Пугачевой можно описать ее недавний скоротечный визит на Родину. Актриса Яна Поплавская признается, что возмущена бесстыдным враньем Примадонны.

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

С тех пор Народная артистка Советского Союза в родные палестины наведывалась лишь дважды – в мае и ноябре 2023 года. Но, по мнению Поплавской, ничего страшного не случилось – страна прекрасно живет без Пугачевой и ее пятого мужа-иноагента.

"Они сами себя ввергли в эту пучину, – уверена Поплавская. – Сами совершили поступки, сказав слова, которые народ не принял, и отверг их. Страна живет дальше без них. Небо не упало, жизнь не остановилась. И воздух стал чище".

В этом Яна солидарна со священником Андреем Ткачевым, который еще в прошлом году заявил, что с отъездом Пугачевой "воздух стал чище". "Господи, как я этого ждал", – заявил тогда служитель культа. За что и был назван певицей "богохульником Андрюшей".

А Поплавская тем временем смачно плюнула в спину сбежавшей на чужбину Пугачевой и обвинила певицу в том, что вся ее карьера "была построена на бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни".

"Все было выставлено на показ", – возмущена Яна.

Поплавская не верит ни слову из того, что сейчас говорит и пишет Пугачева в своих отповедях. "Вранье – очень липкая вещь. У некоторых врунов, происходит абберация (заблуждение, отклонение от нормы – Прим. ред.) памяти, как, например, у А. Б, – отметила Поплавская на своей странице. – Это глас пожилого человека".