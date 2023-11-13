"Воздух стал чище": Поплавская плюнула в спину сбежавшей на чужбину Пугачевой

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.
С тех пор Народная артистка Советского Союза в родные палестины наведывалась лишь дважды – в мае и ноябре 2023 года. Но, по мнению Поплавской, ничего страшного не случилось – страна прекрасно живет без Пугачевой и ее пятого мужа-иноагента.
"Они сами себя ввергли в эту пучину, – уверена Поплавская. – Сами совершили поступки, сказав слова, которые народ не принял, и отверг их. Страна живет дальше без них. Небо не упало, жизнь не остановилась. И воздух стал чище".
В этом Яна солидарна со священником Андреем Ткачевым, который еще в прошлом году заявил, что с отъездом Пугачевой "воздух стал чище". "Господи, как я этого ждал", – заявил тогда служитель культа. За что и был назван певицей "богохульником Андрюшей".
А Поплавская тем временем смачно плюнула в спину сбежавшей на чужбину Пугачевой и обвинила певицу в том, что вся ее карьера "была построена на бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни".
"Все было выставлено на показ", – возмущена Яна.
Поплавская не верит ни слову из того, что сейчас говорит и пишет Пугачева в своих отповедях. "Вранье – очень липкая вещь. У некоторых врунов, происходит абберация (заблуждение, отклонение от нормы – Прим. ред.) памяти, как, например, у А. Б, – отметила Поплавская на своей странице. – Это глас пожилого человека".
Знаменитость намекнула на свой тяжелый недуг
Армия Украины опростоволосилась