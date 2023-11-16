Внуку Пугачевой предрекли большие проблемы после возвращения в Россию

Налоговая не простит ему долги – дело может дойти до продажи имущества

Не все звезды, спешно покинувшие страну на фоне общественно-политической обстановки, оказались чисты перед законом – у некоторых на родине остались внушительные долги. Не избежал этого и внук Примадонны Никита Пресняков, чья фирма погрязла в задолженностях.

Как выяснил сайт "Страсти", проблему в данном случае создал не сам Пресняков, а фирма певца "Нико спорт", находящаяся под управлением его жены Алены Красновой. Компания устанавливает спортивные площадки в столице и области, исполняет и госконтракты.

За одним автомобилем, записанным на "Нико спорт", числятся штрафы на 60 тысяч рублей. Эти данные уже переданы в распоряжение ФСПП. Сама же Краснова задолжала налоговой 80 тысяч рублей. Как пояснила изданию юрист Анастасия Подгрудкова, если Пресняков с Красновой просто проигнорируют это и приедут на родину, то их ждут большие проблемы в России. В первую очередь они могут стать невыездными.

Полное бездействие в данном случае тоже чревато последствиями: приставы могут списать деньги со счетов должника, открытых в российских банках.

"В случае, если средств на счетах не хватает, возможна продажа имущества с торгов в целях погасить задолженность", – добавила Подгрудкова.

Ранее сообщалось, что американцы довели Преснякова до истерики безобидной шуткой.