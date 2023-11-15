Близкая подруга раскрыла неожиданную правду о Пугачевой: "Наглое вранье"

Близкая подруга раскрыла неожиданную правду о Пугачевой: "Наглое вранье"
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая объяснила, как на самом деле обстоят дела

Поспешное бегство Аллы Пугачевой вместе с семейством за рубеж подарило экс-примадонне новую волну популярности. Теперь каждый шаг звезды активно обсуждают. Близкая подруга певицы, телеведущая Кира Прошутинская обозначила свою позицию по поводу происходящего вокруг Аллы Борисовны.

Как известно, после отъезда знаменитости особо громко зазвучали голоса, которые и ранее обвиняли артистку в том, что она пользовалась своим положением и закрывала неугодным молодым дарованиям дорогу на большую сцену. Пугачеву всегда называли своего рода "серым кардиналом" отечественного шоу-бизнеса.

Однако Прошутинская уверяет, что все это – домыслы ненавистников. По словам Киры, на самом деле подобные выдумки не имеют ничего общего с реальностью. Более того, звезда неожиданно заявила, что в свое время Алле Борисовне самой было сложно пробиться на большую сцену. Она не проходила по формату, потому что позволяла себе то "короткие юбки, то белые гольфы".

"Все эти глупости бездарных певичек, которые твердят, что она кому-то что-то когда-то запрещала, перекрывала, это такая фигня, такое вранье наглое", – отрезала преданная подруга звезды.

К слову, ранее известный журналист предложил выдвинуть Пугачеву в президенты России.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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