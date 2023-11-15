Фаворитка Пугачевой обнародовала хитроумную схему попадания SHAMAN на сцену

Уже два года имя Shaman звучит отовсюду. Он совершил фантастический рывок, став не только одним из самых высокооплачиваемых артистов, но и собрав аншлаги по всей стране. Причем с авторскими патриотическими песнями, что вообще редкость. Но как он попал на сцену и пробился?

Певица Саша Круглова знает лично Ярослава Дронова, как на самом деле зовут исполнителя хита "Я – русский!". Они вместе входят в "Агитбригаду имени Руслановой", которая выступает в горячих точках и госпиталях. Круглова сообщила, как на самом деле SHAMAN попал на сцену и кто за ним стоит.

"Изначально это был тщательно продуманный бизнес-проект, – рассекретила хитроумную схему попадания SHAMAN на сцену. – Над ними работали лучшие аналитики, стратеги, проводились фокус-группы. Они-то и показали, что сейчас на сцене не хватает артистов с патриотическими песнями. Нужно было нечто такое, что сплотило бы народ, как в годы Великой Отечественной. Текущая сложная политическая ситуация оказалась удачным моментом для запуска проекта SHAMAN. Его хотели начать двигать чуть позже, но внешние обстоятельства скорректировали планы. Он сегодня на коне, потому что для нации ищут духовные скрепы на всех уровнях".

В раскрутку SHAMAN вложены серьезные ресурсы, уверена знающая все про изнанку шоу-бизнеса Круглова.

"Он за два года смог окупить все вложения и сейчас, как успешное бизнес-предприятие, приносит стабильно большую прибыль, – пояснила певица. – Коллеги судачат, что недавно для компании, которая считается нашим национальным достоянием, он пел якобы за 50 млн рублей. Это огромный для нашей страны гонорар, невероятный".

Ранее Круглова рассказала, что за SHAMAN стоит не только благословившая его Алла Пугачева, но и супруга продюсера и композитора Кима Брейтбурга – доцент кафедры эстрадно-джазового пения в Академии им. Гнесиных педагог по вокалу Валерия Брейтбург.

"Это она помогла Ярославу, как и мне, сделать первые шаги в карьере, подтолкнула артиста к участию в проекте "Фактор А", поскольку заметила в певце потенциал, хотя он не видел себя в шоу-бизнесе. И она до сих пор ему помогает в профессиональном плане", – говорит Саша Круглова.