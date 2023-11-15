Пугачеву прочат в президенты: что ответили россияне

Идея Шендеровича* взорвала Сеть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВИКТОРОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ШЕНДЕРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА ШЕНДЕРОВИЧА

Шумиха вокруг опального семейства Аллы Пугачевой не утихает. Для многих отъезд звезды за границу стал актом предательства, однако сама Пугачева продолжает утверждать, что простые россияне очень ее любят и ждут скорейшего возвращения своего кумира. Некоторые скандальные знаменитости с готовностью поддерживают артистку. Так, журналист Виктор Шендерович* договорился до того, что предложил выдвинуть артистку в президенты нашей страны.



Телеведущий пафосно объявил, что после смерти таких легендарных отечественных культурных деятелей, как Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий, именно Пугачева осталась чуть ли не главным символом свободы, России и ее народа. По мнению Шендеровича*, было бы прекрасно, если бы певица возглавила страну.



Однако такие измышления не нашли поддержки у российских пользователей социальных сетей. Более того, многих оскорбило, что беглую певицу сравнили с умершими кумирами.

"Вот это сравнение – Пугачеву в один ряд с Высоцким поставил. Витюш, она ему и в подметки не годится", "Да уж, ее и до побега мало кто уважал, похабная, наглая, лицемерная, а теперь уж точно даже видеть ее не хотят, а тем более еще какие-то высокие должности давать", – пишут люди.

К слову, ранее было объявлено о новой эмиграции Пугачевой.



*признан иностранным агентом на территории РФ