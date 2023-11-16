"Хоть бы одна каналья узнала меня": уехавшая Пугачева страдает без поклонников

"Хоть бы одна каналья узнала меня": уехавшая Пугачева страдает без поклонников
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Как Народная артистка Советского Союза живет сегодня на чужбине без толп поклонников.

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года. 

А недавно певица отправилась на Кипр. "У нас есть европейские паспорта, поскольку много лет являемся жителями Европейского союза и можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных стран", – пояснил ее муж-иноагент. 

"Но там она – обычная молодящаяся старушка в парике, каких много в южных европейских странах, – считается певица и актриса Алена Кравец. – Она, хотя и носит джинсы, но все равно возраст (певице скоро 75 лет – Прим. ред.) сложно скрыть. Но ужас даже не в этом, а в том, что ее там никто не узнает. Она выходит свободно в магазин, в парк, и никто на улице даже не обернется ей вслед". 

"Алла Пугачева, привыкшая быть суперзвездой, к которой приковано все внимание, сейчас, конечно, очень страдает от потери популярности, сочувственно говорит Кравец. Она обожает, чтобы о ней писали. И одна из целей ее недавнего приезда в "родные палестины" состояла в том, чтобы о ней снова стали говорит. Ведь для артиста тишина в медиапространстве – смерти подобна. А на Кипре до Народной артистки никому нет дела, и это больно ее ранит, задевает самолюбие. "Хоть бы одна каналья узнала меня, подошла за автографом или селфи!" – как-то посетовала звезда. И я, как артистка, ее прекрасно понимаю".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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