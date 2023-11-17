Сколько на самом деле стоит замок Пугачевой в Грязи: сумма удивит всех

Сколько на самом деле стоит замок Пугачевой в Грязи: сумма удивит всех
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Примадонна явно завысила стоимость в несколько раз

Известный замок в деревне Грязь, оставленный Аллой Пугачевой и ее супругом после отъезда пары вместе с детьми в Израиль в 2022 году, могут продать: предприниматель и фронтмен "Пилигрима" Андрей Ковалев предлагает за него какие-то 150 миллионов рублей.

Цена, конечно, фантастическая, если сравнивать ее с тем, что хотят выручить за продажу замка сами супруги – те намерены продать дом за сумму в семь раз дороже, чем озвучил Ковалев.

Риэлтор Дарья Лучшева попыталась оценить реальную стоимость замка в Грязи и заявила следующее: бизнесммен занизил цену в два раза. Можно сказать, что тот таким образом намерен приобрести замок по стоимости земельного участка, который также вырос в цене и поднялся под 70 млн. А замок будет стоить дороже 150 миллионов даже с пустыми стенами.

По словам эксперта, хорошей цифрой были бы 300 миллионов. Нужно исходить не только из рыночной стоимости, но и самой знаковости объекта. Все-таки речь идет о замке Аллы Борисовны Пугачевой.

"Именно на этом и желает заработать Ковалев", – объяснила риелтор.

Специалист уточнила, что при цене вопроса в 300 млн рублей особняк полностью себя окупит уже через 7-10 лет. Поэтому бизнесмен пытается забрать замок по бросовой цене и заработать на нем отличные деньги.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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