Переехавшая в США Орбакайте придумала хитрый способ заработать на россиянах

Актриса давно живет за границей, но кормится из русского кармана

После спешного побега бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за рубеж внимание общественности ко всем членам ее звездного семейства резко возросло. Так, хоть дочь Пугачевой Кристина Орбакайте вот уже пять лет живет в Соединенных Штатах Америки, активно обсуждать этот деликатный нюанс начали только сейчас. Любопытно, что переехавшая на чужбину звезда продолжает зарабатывать на российских потребителях.



Более того, Орбакайте не прекращает развивать свой бизнес. Артистка придумала новый хитрый способ еще больше обогатиться на россиянах. Речь идет о прибыльном бизнесе по производству и продаже духов Kristina. Певица давно и неплохо зарабатывает на туалетной воде, а сейчас решила выпустить полюбившиеся многим россиянам духи в новом формате.



В магазинах появилась дорожная версия фирменных духов знаменитости. Миниатюрные флаконы можно будет взять с собой в путешествия. Надо полагать, такое решение принесет Кристине Орбакайте весомый доход. Впрочем, информации о том, сколько звезда зарабатывает на духах, в общем доступе пока нет. О выпуске нового формата артистка объявила в социальных сетях.



К слову, ранее стало известно, что Алла Пугачева вскоре может перебраться на новую родину своей дочки, в США.

