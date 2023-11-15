Замок иноагента Галкина* хотят купить по цене вшестеро ниже заявленной

Замок иноагента Галкина* хотят купить по оскорбительной цене
Максим Галкин. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press globallookpress.com
Появился интересант, желающий приобрести особняк звездной четы в подмосковной деревне Грязь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА*

Примадонна и ее супруг уехали из России сразу после начала СВО. Алла Пугачева приезжает в Россию время от времени. В последний раз она навещала замок в деревне Грязь, принадлежащий ее мужу. Недавно появился первый желающий приобрести звездную недвижимость.

Максим Галкин*, чьи доходы за рубежом заметно просели, активно пытается избавиться от замка в подмосковной Грязи. В строительство особняка он вложил миллиард рублей и планирует получить такую же сумму от продажи дома. Бизнесмен Андрей Ковалев проявил интерес к знаменитой недвижимости, но предложил цену гораздо ниже выставленной юмористом, что звезды вполне обоснованно могут счесть за оскорбление. 

Ковалев обожает дворцовые интерьеры, его дом, как и особняк Галкина*, украшен антикварной мебелью и рыцарскими доспехами. Но платить за дом миллиард он не готов. По словам бизнесмена, стоимость строительства такого особняка, как у комика, не превышает 400 миллионов рублей. По доходности же она еще ниже, ведь заработать на замке пока что сложно. Ковалев предполагает сдавать его под свадьбы, но тогда нужно его перестраивать, ибо в доме нет зала на полтысячи гостей. Поэтому бизнесмен хочет немалой скидки и предлагает за особняк всего 150 миллионов. На время ремонта своей усадьбы он бы разместил в Грязевском замке свои коллекции доспехов и живописи.

Пока что звездная чета не дала ответа на коммерческое предложение давнего знакомого, но он надеется на положительный ответ, поскольку в противном случае продавать дом супруги будут еще очень долго. Специфичный новодел вряд ли найдет своих поклонников очень скоро.

Ранее мы писали, что звездную семью, возможно, ждет очередной виток эмиграции: если на Кипре начнется межнациональный и межконфессиональный конфликт, им вновь придется переезжать – на сей раз, возможно, в Штаты, где живут дочь и один из внуков Пугачевой.

*признан иностранным агентом на территории РФ
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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