Что известно о жилье Пугачевой в США

Из нескольких квартир, ранее принадлежавших Примадонне, ныне в ее собственности только одна

Некогда в заокеанских краях королева советской эстрады Алла Пугачева имела три элитные квартиры. От жилплощади в фешенебельном районе Майями "Солнечный остров", густонаселенном русскоязычными жильцами, певица, по слухам, давно избавилась.

На легендарном Манхэттене примадонна когда-то тоже купила апартаменты. Однако ныне в документах на жилье числится фамилия последнего зятя примадонны Михаила Земцова. Пресняков-младший, по слухам, проживающий в этой квартире на Мюррей-стрит в Манхэттене, прописан в другом жилье звездной бабушки – в Майами.

Квартиру на Бриквелл-авеню Алла Борисовна купила давно и останавливалась в ней, приезжая на гастроли. Однако последний раз она посещала родные американские пенаты аж в 2009-ом. Говорят, летать ей не нравится и противопоказано по здоровью. Теперь в 22-этажной башне на берегу бескрайнего океана, утопающей в свежей зелени, живут Никита Пресняков и его супруга-модель. Дом фешенебельный и оборудован теннисным кортом, СПА-центром, бассейном с подогревом и прочими удобствами для жильцов.

Ранее мы писали, что певица Алена Кравец раскрыла причину, по которой в Россию наведывалась Пугачева. По словам Алены, примадонна приезжала, чтобы снять пенсию, накопившуюся за полгода ее отсутствия в стране. Видимо, 300 с лишним тысяч рублей сегодня для "женщины, которая больше не поет" – неплохое подспорье.

