Приезжала забрать деньги: всплыла причина визита пенсионерки Пугачевой в Москву

Недавний визит Аллы Пугачевой в родные палестины вызвал немало пересудов и кривотолков. Общественность гадала о целях. Точку в спорах поставила актриса и певица Алена Кравец.

"Я слышала разные версии – мол, она приезжала за документами, хотела не потерять статус налового резидента на родине, записывала песни, снималась в "огоньках", – загибает пальцы Кравец. – Но все это – лишь гипотезы. Основная же цель визита Аллы Борисовны домой, как я знаю от ее друзей, это снять со счета пенсию, котора накопилась на карте певицы с мая, когда она в последний раз появлялась в России. Ведь в Израиле и на Кипре, где она живет уже почти два года, российские карты "Мир" не обслуживаются, а пенсия Пугачевой приходит именно на такую карту".

Напомним, в России жена юмориста-иноагента, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэрии Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.

"В Израиле, насколько мне известно, на пенсию ей рассчитывать не приходится – пояснила Кравец. – По закону этого государства на выплаты в старости право имеет только человек, который проработал в Израиле хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд этой страны, чего, как я понимаю, Алла Борисовна не делала".

Действительно, сейчас на Святой Земле Пугачева имеет право только на пособие по старости, которое выплачивается Институтом национального страхования "Битуах Леуми". Сегодня базовая сумма таких выплат составляет 1680 шекелей (примерно 41 тысяча рублей) до 80 лет, и 1775 шекелей (примерно 43 тысяч рублей) после 80 лет. Тут особо не разгуляешься. Вот и приезжала певица забрать деньги, которые накопились за полгода – это более 300 тысяч рублей. Хорошее подспорье для 74-летней пенсионерки.