"Больно наблюдать": почему состояние Пугачевой ухудшилось

"Больно наблюдать": почему состояние Пугачевой ухудшилось
Фото: соцсети
Артистка некоторое время назад сделала заявление о болезни

Недавние публикации в Сети с Аллой Пугачевой, выходящей из церкви на Кипре, серьезно озадачили народ. Многие обратили внимание на хромоту артистки, заметив, что передвигается она с трудом. При этом сама звезда старалась бодриться: она вышла в свет, надев на себя множество украшений и с косметикой на лице, стараясь выглядеть свежо и опрятно в свои 74 года.

Близкие к семейству Примадонны говорят, что Алла Борисовна очень скучает по Родине. Переезд ей дается тяжело, но ничего поделать с этим она не в состоянии. Ради детей артистка держится и пытается демонстрировать радость и счастье настолько, насколько это возможно в сложившейся ситуации.

Портниха Пугачевой Любовь Аксенова считает, что знаменитость не считает себя счастливым человеком. Долгие годы ей приходилось упорно работать, несмотря на все недуги. А невероятная востребованность в России в свое время была для нее тяжелой – она не понимала, зачем давать так много концертов. 

Из-за количества работы сдавать начал и организм. Какое-то время назад Алла Пугачева даже не могла выходить на сцену без боли – у нее сильно страдала нога. Поэтому певица иногда давала представления босиком, выбрасывая обувь за кулисами.

"Мне было больно наблюдать за этим", – впомнила женщина.

Сейчас, вероятно, старые недуги дают о себе знать – именно поэтому состояние Аллы Пугачевой за границей могло ухудшиться. 

Ранее неузнаваемый внук Пугачевой вышел на связь, заговорив о России.

Источник: Комсомольская правда
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