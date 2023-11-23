"Больно наблюдать": почему состояние Пугачевой ухудшилось

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Недавние публикации в Сети с Аллой Пугачевой, выходящей из церкви на Кипре, серьезно озадачили народ. Многие обратили внимание на хромоту артистки, заметив, что передвигается она с трудом. При этом сама звезда старалась бодриться: она вышла в свет, надев на себя множество украшений и с косметикой на лице, стараясь выглядеть свежо и опрятно в свои 74 года.
Близкие к семейству Примадонны говорят, что Алла Борисовна очень скучает по Родине. Переезд ей дается тяжело, но ничего поделать с этим она не в состоянии. Ради детей артистка держится и пытается демонстрировать радость и счастье настолько, насколько это возможно в сложившейся ситуации.
Портниха Пугачевой Любовь Аксенова считает, что знаменитость не считает себя счастливым человеком. Долгие годы ей приходилось упорно работать, несмотря на все недуги. А невероятная востребованность в России в свое время была для нее тяжелой – она не понимала, зачем давать так много концертов.
Из-за количества работы сдавать начал и организм. Какое-то время назад Алла Пугачева даже не могла выходить на сцену без боли – у нее сильно страдала нога. Поэтому певица иногда давала представления босиком, выбрасывая обувь за кулисами.
"Мне было больно наблюдать за этим", – впомнила женщина.
Сейчас, вероятно, старые недуги дают о себе знать – именно поэтому состояние Аллы Пугачевой за границей могло ухудшиться.
Ранее неузнаваемый внук Пугачевой вышел на связь, заговорив о России.
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