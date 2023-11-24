Пугачева отказалась возвращаться в Россию после публикации рейтинга ВЦИОМ

В нем четверть россиян заявила о стыде за артистку

Алла Пугачева являлась королевой российской эстрады. И если личные симпатии к ней испытывали далеко не все, то вклад в развитие отечественной культуры публика особо не отрицает – люди признают, что некоторые композиции артистки действительно достойны любви и уважения.

Только вот с отъездом знаменитости из России ситуация с общественным отношением к Пугачевой сильно поменялась. Сейчас она регулярно сталкивается с критикой из-за своего решения жить за границей в период, когда обстановка в родной стране неспокойная.

Как напоминает телеканал "360", ранее в опросе ВЦИОМ порядка четверти россиян заявили, что больше всего испытывают стыда именно за Аллу Пугачеву. Также в списке оказался и известный певец SHAMAN.

После публикации рейтинга ВЦИОМ появилась новость, что Пугачева отказалась возвращаться в Россию. Новогодних корпоративов, о которых заявляли СМИ, она давать не планирует. Источники утверждают, что это не связано с отношением к ней 25% людей из опроса – приезжать в страну она не была готова и до этого.

"Она выступать в России не собирается. Пишут про возможный "тайный приезд Пугачевой". Он априори невозможен", – рассказал журналист Владимир Полупанов со ссылкой на людей, близких к звезде.

Обозреватель также сомневается, что новость о рекордном гонораре Пугачевой опубликовали адекватные люди. Ранее КП сообщало, что артистка требует порядка 46 млн за выступление на частном корпоративе.