Новая зависимость Пугачевой встревожила психолога

Поведение, которое поклонники наблюдают у артистки, для нее не характерно

Эстрадная певица Алла Пугачева никогда не скрывала от подписчиков свою жизнь, взяв за привычку делиться в соцсетях своими ежедневными занятиями. Психолог Марк Бартон заметил, что в последнее время у российской Примадонны Аллы Пугачевой появилась новая "зависимость" – она стала часто посещать церкви и монастыри. Это вызвало беспокойство у эксперта.

По мнению эксперта, Пугачева не случайно стремится в духовные места. В подобных обителях люди находят покой и учатся контролировать свои эмоции. Важно отметить, что у многих посетителей церквей возникает психологическая зависимость, и они становятся регулярными посетителями. В итоге подобное времяпрепровождение превращается в некоторую одержимость.

Это связано с увеличением выработки гормонов, включая окситоцин, при посещении духовных мест. Указанный нейропептид вызывает чувство удовлетворения, снижает тревожность и страх, воздействуя на мозг. Психолог предупреждает, что у Пугачевой может возникнуть неотвратимая тяга к монастырям, хотя певица не делала официальных заявлений о планах отречения от всего земного.

В последнее время Пугачева также претерпела внешние изменения, стремясь выглядеть моложе своего паспортного возраста. Поклонники отметили, что певица активно заботится о своем внешнем виде. Психолог Бартон утверждает, что в этом поведении нет ничего удивительного или пугающего. Он приводит пример своей бабушки, которая в 80 лет продолжала ухаживать за собой и наносить помаду перед выходом на улицу. Бартон подчеркивает, что такое поведение абсолютно нормально и вполне естественно.

Ранее Пугачева озвучила резкий ультиматум для возвращения в Москву.