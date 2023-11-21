Новая зависимость Пугачевой встревожила психолога

Курс рубля
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян
Эстрадная певица Алла Пугачева никогда не скрывала от подписчиков свою жизнь, взяв за привычку делиться в соцсетях своими ежедневными занятиями. Психолог Марк Бартон заметил, что в последнее время у российской Примадонны Аллы Пугачевой появилась новая "зависимость" – она стала часто посещать церкви и монастыри. Это вызвало беспокойство у эксперта.
По мнению эксперта, Пугачева не случайно стремится в духовные места. В подобных обителях люди находят покой и учатся контролировать свои эмоции. Важно отметить, что у многих посетителей церквей возникает психологическая зависимость, и они становятся регулярными посетителями. В итоге подобное времяпрепровождение превращается в некоторую одержимость.
Это связано с увеличением выработки гормонов, включая окситоцин, при посещении духовных мест. Указанный нейропептид вызывает чувство удовлетворения, снижает тревожность и страх, воздействуя на мозг. Психолог предупреждает, что у Пугачевой может возникнуть неотвратимая тяга к монастырям, хотя певица не делала официальных заявлений о планах отречения от всего земного.
В последнее время Пугачева также претерпела внешние изменения, стремясь выглядеть моложе своего паспортного возраста. Поклонники отметили, что певица активно заботится о своем внешнем виде. Психолог Бартон утверждает, что в этом поведении нет ничего удивительного или пугающего. Он приводит пример своей бабушки, которая в 80 лет продолжала ухаживать за собой и наносить помаду перед выходом на улицу. Бартон подчеркивает, что такое поведение абсолютно нормально и вполне естественно.
Ранее Пугачева озвучила резкий ультиматум для возвращения в Москву.
Европейцы готовятся закрыть границы
В Москве указали, что не впервые сталкивались с подобным