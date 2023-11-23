Тату на лбу и губы с помадой: неузнаваемый внук Пугачевой заговорил о России

Тату на лбу и губы с помадой: неузнаваемый внук Пугачевой заговорил о России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист удивил поклонников внешним видом

Никита Пресняков последние месяцы проживает в США. В Лос-Анжелесе он обеспечен жильем благодаря богатым родственникам, поэтому особых проблем за границей артист не испытывает: он спокойно занимается любимым творчеством, отдыхает на местных пляжах и проводит весело время со своей супругой. 

Работа у Преснякова-младшего тоже имеется – он снимает ролики для зарубежных звезд. Например, некоторое время назад парень делал клип для легендарной певицы кантри Долли Партон. От такой жизни внук Пугачевой, судя по всему, в восторге, поскольку на своей странице в соцсетях регулярно делится с публикой подробностями.

Недавно он вышел на связь с поклонниками, рассказав, как всю ночь монтировал свое выступление. При этом люди обратили внимание на неузнаваемый вид Преснякова, поскольку он появился перед ними с тату на лбу, зелеными волосами и помадой на губах.

Фото: соцсети

Речи о реальном изменении внешности знаменитости не идет – он просто наложил на себя специальный фильтр, отмечает телеканал "360".

Во время выхода в эфир внук Пугачевой заговорил о России. Никита отметил, что новое видео было снято еще во времена пандемии, когда он дал представление на российском фестивале рок-музыки. Было ли это ностальгией по старым временам или просто попытка скрасить досуг история умалчивает.

В комментариях поклонники поддержали артиста. Они выразили ему невероятное уважение, что он не пошел по стопам родственников и не стал поп-исполнителем.

Ранее внуку Пугачевой предрекли серьезные трудности в случае возвращения в Россию.

Источник: Утро.ру
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