Тату на лбу и губы с помадой: неузнаваемый внук Пугачевой заговорил о России

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Никита Пресняков последние месяцы проживает в США. В Лос-Анжелесе он обеспечен жильем благодаря богатым родственникам, поэтому особых проблем за границей артист не испытывает: он спокойно занимается любимым творчеством, отдыхает на местных пляжах и проводит весело время со своей супругой.
Работа у Преснякова-младшего тоже имеется – он снимает ролики для зарубежных звезд. Например, некоторое время назад парень делал клип для легендарной певицы кантри Долли Партон. От такой жизни внук Пугачевой, судя по всему, в восторге, поскольку на своей странице в соцсетях регулярно делится с публикой подробностями.
Недавно он вышел на связь с поклонниками, рассказав, как всю ночь монтировал свое выступление. При этом люди обратили внимание на неузнаваемый вид Преснякова, поскольку он появился перед ними с тату на лбу, зелеными волосами и помадой на губах.
Речи о реальном изменении внешности знаменитости не идет – он просто наложил на себя специальный фильтр, отмечает телеканал "360".
Во время выхода в эфир внук Пугачевой заговорил о России. Никита отметил, что новое видео было снято еще во времена пандемии, когда он дал представление на российском фестивале рок-музыки. Было ли это ностальгией по старым временам или просто попытка скрасить досуг история умалчивает.
В комментариях поклонники поддержали артиста. Они выразили ему невероятное уважение, что он не пошел по стопам родственников и не стал поп-исполнителем.
Ранее внуку Пугачевой предрекли серьезные трудности в случае возвращения в Россию.
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