Орбакайте отказалась возвращаться в Россию: певица выступила с обращением

Дочь Примадонны не согласилась даже на крупные гонорары

Пару недель назад, в последние дни октября, начались съемки многочисленных новогодних шоу, которые традиционно покажут в новогоднюю ночь. В начале декабря состоится бессменная и любимая россиянами "Песня года", трансляция которой также отложена на Новый год.

Кристина Орбакайте всегда была постоянной участницей "голубых огоньков", однако в этом году ее имени впервые не будет в списке. О причинах артистка говорить отказалась и никаких объяснений отказу не дала.

Год назад певица перебралась в США, где живут ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия. Чуть позже к матери перебрался Никита Пресняков, старший сын Кристины. Где находится младший, Дени Байсаров, неизвестно. Поселившись в Америке, дочь примадонны перестала приезжать в Россию и выходить на связь с фанатами.

Судя по поведению актрисы и певицы, возвращаться в Россию она не собирается, несмотря на поразительно успешную карьеру, которую сделала на Родине, ведь съемки в кино, концерты и гастроли по стране неплохо утяжелили ее кошелек.

Некоторое время назад Кристина Орбакайте обратилась к друзьям поклонникам с просьбой не верить никаким звонкам, сделанным ее голосом, а сразу же перезванивать ей или проверять правдивость информации любым другим способом. Певица призналась, что опасается провокаций и втягивания ее в скандал.

