Чеченского внука Пугачевой нашли спустя много месяцев

Чеченского внука Пугачевой нашли спустя много месяцев
Фото: t.me/EGonline
Байсаров решил последовать примеру старшего брата

Дени Байсаров резко исчез из поля зрения, пропав с радаров. Наследник Кристины Орбакайте давно не появляется в социальных сетях, а слухи тем временем множатся. К тому же, сама певица намекнула, что не поддерживает с сыном связь.

Однако бывшая домработница Орбакайте Людмила Дороднова указала, что тот последовал примеру старшего брата и улетел в Штаты.

К слову, Кристина самой давно уже не в России – домработница даже не знает ее номера. Свои 52 года эстрадная певица отметила в Соединенных Штатах, где, по всей видимости, обосновались все наследники Примадонны.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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