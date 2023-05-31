Чеченского внука Пугачевой нашли спустя много месяцев

Байсаров решил последовать примеру старшего брата

Дени Байсаров резко исчез из поля зрения, пропав с радаров. Наследник Кристины Орбакайте давно не появляется в социальных сетях, а слухи тем временем множатся. К тому же, сама певица намекнула, что не поддерживает с сыном связь.

Однако бывшая домработница Орбакайте Людмила Дороднова указала, что тот последовал примеру старшего брата и улетел в Штаты.

К слову, Кристина самой давно уже не в России – домработница даже не знает ее номера. Свои 52 года эстрадная певица отметила в Соединенных Штатах, где, по всей видимости, обосновались все наследники Примадонны.