Улетевшая в США Орбакайте объявила о возвращении на Первый канал

На носу артистки важная премьера

Перебравшаяся окончательно в Соединенные штаты дочь примадонны Кристина Орбакайте решила вернуться на российские телеэкраны. На своей странице в социальных сетях Кристина рассказала подписчикам и поклонникам о премьере очередного сезона сериала, в котором она снималась.

Несколько дней назад произошел запуск нового сезона ситкома "Тест на беременность". В нем исполнительница роли советской школьницы Лены и будущей царицы Российской империи Екатерины предстала в новом амплуа. На сей раз Кристина Орбакайте попробовала себя в роли Нины Артамоновой, главного врача больницы.

Поклонники могут сразу и не узнать любимую певицу, ведь в этот раз она полностью сменила имидж. Вместо привычной блондинки с длинными роскошными волосами и в стильных нарядах на экране предстанет стройная женщина в голубой хирургической робе, с темными волосами, подстриженными под каре.



"С 27 ноября на Первом канале", – сообщила Кристина о том, что новые серии на подходе.



Ранее мы писали, что дочь Аллы Пугачевой, перехав в Америку, зарабатывает по-прежнему на россиянах. Речь о том, что она запустила доходный бизнес по производству и продаже духов "Kristina".

