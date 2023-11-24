Пугачева решила бросить детей с Галкиным*: звезда уезжает с Кипра

Пугачева решила бросить детей с Галкиным*: звезда уезжает с Кипра
Фото: соцсети
Названа причина, по которой она решила покинуть родных

Семейство Аллы Пугачевой после октября обосновалось на Кипре, где супруги давно приобрели себе элитные апартаменты с морским видом. Артистку регулярно видят на улицах Лимасола вместе с мужем и детьми – то она просто прогуливается, то посещает церков. Но недавно стало известно, что Пугачева решила бросить детей вместе с Галкиным* и уехать с Кипра.

На странице юмориста появилась новая запись, в которой он рекламирует доставку цветов. Максим подходит к двойняшкам Лизе и Гарри и спрашивает, что они решили подарить своей родительнице ко Дню матери. Те ответили уверенно: любимые пироженные и цветы. Галкин* дал детям наставление, чтобы 26 ноября они наверняка не забыли порадовать мать.

"Мама же 26 ноября будет в Лондоне на вечеринке с подружками", – заявила Лиза. 

Является ли это правдой или простым рекламным ходом до конца неясно. Как известно, Алла Пугачева старается избегать перелетов, а даже прямым рейсом лететь с Кипра до Великобритании почти пять часов.

Ранее знакомые рассказали, что Алла Пугачева больше не вернется в Россию.

Источник: Утро.ру
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