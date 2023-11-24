Пугачева решила бросить детей с Галкиным*: звезда уезжает с Кипра

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Семейство Аллы Пугачевой после октября обосновалось на Кипре, где супруги давно приобрели себе элитные апартаменты с морским видом. Артистку регулярно видят на улицах Лимасола вместе с мужем и детьми – то она просто прогуливается, то посещает церков. Но недавно стало известно, что Пугачева решила бросить детей вместе с Галкиным* и уехать с Кипра.
На странице юмориста появилась новая запись, в которой он рекламирует доставку цветов. Максим подходит к двойняшкам Лизе и Гарри и спрашивает, что они решили подарить своей родительнице ко Дню матери. Те ответили уверенно: любимые пироженные и цветы. Галкин* дал детям наставление, чтобы 26 ноября они наверняка не забыли порадовать мать.
"Мама же 26 ноября будет в Лондоне на вечеринке с подружками", – заявила Лиза.
Является ли это правдой или простым рекламным ходом до конца неясно. Как известно, Алла Пугачева старается избегать перелетов, а даже прямым рейсом лететь с Кипра до Великобритании почти пять часов.
Ранее знакомые рассказали, что Алла Пугачева больше не вернется в Россию.
Павел Соколов работал в "На-на" с 1991 по 2008 годы артистом балета, а потом и солистом. Но общается ли он сегодня с основавшим группу продюсером Бари Алибасовым?