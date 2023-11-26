"Она великая певица!": друзья заступились за униженную в России Пугачеву

"Она великая певица!": друзья заступились за униженную в России Пугачеву
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Подруга примадонны разозлилась на лидирующую позицию артистки в неприятном списке

Впервые за долгое время дизайнер Мила Ставицкая, близкая подруга Аллы Пугачевой и крестная мать ее двойняшек, рассказала в интервью о несогласии с антирейтингом, опубликованным агентством ВЦИОМ.

В списке "анти" Примадонна оказалась безусловным лидером с 25% голосов. Вместе с ней в группе тех, за кого стыдно россиянам, оказались Андрей Макаревич* и экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров. Мила Ставицкая возмутилась таким распределением ролей и категорически с ним не согласна.

"Это вообще не показатель! Она великая певица!" – заступилась она за униженную в России Пугачеву.

После побега из России Алла Пугачева неоднократно высказывалась в адрес бывших сограждан. Россияне не простили ей "холопов" и "рабов", что и отразилось в антирейтинге. Некогда королева советской эстрады, ныне Пугачева – неработающая пенсионерка, вынужденная переезжать с места на место.

Так, из Израиля звездная чета перебралась на Кипр, но некоторые пользователи сети не верят, что она там задержится, а не переедет снова. Тем временем самыми патриотичными исполнителями называли SHAMANа, Олега Газманова и лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева.

Ранее мы писали, что рублевские олигархи объявили бойкот и категорически отказались заказывать на новогодние корпоративы выступления Аллы Пугачевой. Да и вообще сильно охладели к некогда любимой певице.

* признан иноагентом в РФ

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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