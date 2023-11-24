За Пугачеву не отвечает: вернувшейся на ТВ Орбакайте нашли оправдание

Киновед считает, что те, кому неприятно видеть на экране Кристину, могут выключить телевизор

После отъезда за границу примадонны и ее мужа к остальным членам семьи возникло самое пристальное внимание. Пользователи сети приглядывались и к бывшему мужу Пугачевой, и к ее детям и внукам. Особо тщательно разглядывают ее дочь Кристину Орбакайте на фоне ее заявления о возвращении на Первый канал. Критик считает, что Кристина не отвечает за действия матери и кино тут не при чем.

На днях на экраны выйдет новый сезон сериала "Тест на беременность", где Орбакайте сыграет главврача больницы, темноволосую женщину с короткой стрижкой. Кое-где начали писать, что дочь беглой примадонны не нужна на наших экранах, тем более что она перебралась в США и живет там. Но тех, кто ждет сериала, оказалось больше.

Леонид Павлючик, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков, тоже поддерживает выход сериала. Он считает, что если кто-то не любит саму Кристину или перенес на нее свое отношение к поступкам и высказываниям бывшей королевы российской эстрады Аллы Пугачевой, то это проблемы тех людей. Кому неприятно любоваться на Орбакайте в роли врача в сериале, говорит Павлючик, может выключить телевизор или поменять канал.

Из-за позиции Пугачевой ее дочь находится в сложном положении, и некоторые общественники даже требуют проверки ее финансов на предмет помощи ВСУ. Леонид Павлючик с интересом ждет появления Кристины в новой роли. Об успехе сериала или его провале кинокритик пока говорить не спешит.

"Станет ли сериал популярным, можно будет сказать после просмотра хотя бы несколько серий", – отметил он.



Павлючик добавил, что обычно на Первом выпускаются качественные ситкомы, которые приходятся по душе зрителям и набирают отличные рейтинги.

Ранее мы писали, что музыкальный критик Сергей Соседов также не считает, что Кристина Орбакайте должна отвечать за взгляды и позицию своей матери. Соседов уверен, что сериал "не взлетит", поскольку эпоха великого кино прошла. Но тем не менее российский зритель должен принять Орбакайте, говорил Соседов, поскольку она ничего не сказала такого, что оттолкнуло бы от нее россиян.

