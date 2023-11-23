Соседов предрек провал вернувшейся на Первый канал Орбакайте

Сергей считает успех ситкома маловероятным, поскольку состояние российского кинематографа печально

Певица и актриса Кристина Орбакайте собирается буквально на днях вернуться на Первый канал. Музыкальный критик Сергей Соседов, однако, настроен скептически: он считает, что певицу и актрису примут хорошо, однако оглушительного успеха ситкому "Тест на беременность" ждать не стоит.

Правда, Соседов считает, что сама Орбакайте не виновата в грядущем провале, ведь она опытная и талантливая актриса с неплохим послужным списком ролей. Просто время мэтров от кинематографа и великих фильмов прошло. Музыкальный критик вспомнил первую киноленту Кристины, снятую Роланом Быковым, и заметил, что актриса начала карьеру с вершины, а не с низа, так что повторить успех "Чучела" – без шансов.

Что касается самого факта возвращения Кристины Орбакайте на экран, то Соседов уверен, что российские зрители примут актрису, ведь она не сказала ничего, что отвернуло бы ее от сограждан. Хотя Кристине было тяжелее, ведь у нее нелегкий багаж от матери. Правда, дочь примадонны повела себя умнее, чем мать, так что претензий к ней быть не должно, считает критик.

Напомним, Кристина Орбакайте снялась в четвертом сезоне нашумевшего сериала "Тест на беременность", сыграв роль заведующей родильным отделением. На днях ожидается выход нового сезона на экраны.

