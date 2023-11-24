Олигархи с Рублевки объявили Пугачевой бойкот: "Никаких корпоративов"

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Примадонна, с давних пор не выступающая на сцене, решила вдруг сделать исключение – прошел слух, что за корпоратив перед высшим светом она готова выйти на сцену за 46 миллионов рублей. Однако и такие расценки для рублевских олигархов совершенно немыслимы, утверждает исполнительница и светская львица Алена Кравец.
Звезда указывает, что никто из ее соседей и не собирался звать Аллу Борисовну. А, узнав о ее расценках, олигархи и вовсе выпали в осадок. Один из дельцов на Рублевке сообщил, что не будет кормить ни Аллу, ни ее "семейку". Да и не нужны никому неприятности – едва ли олигархи будут звать на вечеринку жену иностранного агента.
Да и толстосумы считают, что Пугачева явно перегибает своими резкими высказываниями в адрес россиян. Еще в прошлом году Рублевка относилась к ней куда благожелательнее, чем сейчас. Однако позднее многие растерялись.
"В наших кругах ей и объявили бойкот", – пояснила Кравец.
Оказывается, выбор у рублевских олигархов огромен – начиная от Лолиты и заканчивая Королевой с Распутиной. Все оставшиеся звезды ныне работают чуть ли не на износ. Раньше был высокий спрос на Ирину Аллегрову, однако она крайне редко мелькает на сцене.
А ранее психолог Марк Бартон заявил о новой зависимости Примадонны.
Лучше домашних пока ничего не придумали
Глава государства решил подшутить над банковским деятелем