"Забудьте сюда дорогу!": Николаев призвал наказать плюнувших в Россию звезд

"Забудьте сюда дорогу!": Николаев призвал наказать плюнувших в Россию звезд
Фото: Утро.ру
Легендарный телеведущий резко высказался о предателях страны и народа

После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Так Рената Литвинова с подругой-иноагентом обосновались во Франции. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт. 

Фото: Утро.ру

А что про уехавших звезд думает телеведущий Юрий Николаев? "Я патриот, и считаю, что уехавшие – против нас, – заявил он в эксклюзивном интервью "Утро.ру". – Для них нужно закрыть и телевидение, и радио, и концертные площадки. Раз ты уехал, значит и работай там, ради Бога. А сюда забудьте дорогу! И уж тем более смешно говорить, что кто-то из артистов может вернуться, чтобы сняться в новогодних передача и получить тут гонорар. Обратного пути в Россию им нет!"

Фото: Утро.ру

Но что будет с новогодними "огоньками" в условиях, когда, по Пушкину, "иных уж нет, а те далече"? "Я не знаю, как каналы будут выходить из этой ситуации, – признается Николаев. – Мне вообще непонятно, как сейчас можно думать о развлечениях. Я живу на набережной Москвы-реки и вижу в окно, как каждую пятницу и субботу люди гуляют в мужских барах, в стрип-барах. Сейчас гибнут наши ребята, а тут праздничные салюты, яркие прожектора, музыка... Я этого понять не могу. В другое время – ради Бога, но сейчас это странно".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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