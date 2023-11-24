Стало известно о больших трудностях в отношениях Путина, Пугачевой и Галкина*

Астрологи раскрыли, каких взглядов они придерживаются на самом деле

Алла Пугачева и Максим Галкин* известны своей пацифисткой позицией, из-за которой они уехали из страны. Артисты регулярно выступают с резкими заявлениями: кто в соцсетях, кто на сцене, признаваясь, что одобряют далеко не все, что происходит в России. И на этом фоне стало известно еще и о больших трудностях в отношениях Пугачевой, Галкина* и Владимира Путина.

Астрологи решили разобрать взгляды именитых людей, руководствуясь датой их рождения. Как известно, артистка родилась 15 апреля – она яркий представитель знака Овен. Ее супруг появился на свет 18 июня, получив покровительство знака Близнецы. Российский лидер, в свою очередь, празднует день рождения 7 октября – он Весы.

Астропсихолог Елена Цуканова утверждает, что у представителей этих знаков серьезно отличаются взгляды в отношении происходящего в стране и мире. По ее словам, Весы, представителем которых является Путин, – один из самых миролюбивых знаков. Он всегда дипломатичен, ищет пути к гармонии, обладает миролюбием. И во всех конфликтах он будет чаще выступать примирителем, а не разжигателем.

Совершенно другими по своей натуре являются Овны – они считаются знаком "субъективной агрессии", который всегда разжигает противостояние. Поэтому любые конфликты, в том числе и мирового масштаба, – его стихия. И Близнецы всегда пойдут следом за такими людьми.

"Дело в том, что Овен и Близнецы – это гармоничное соединение знаков огня и воздуха: воздух разжигает огонь", – поясняет астролог.

По ее словам, Овен всегда будет готов вступить в битву, а Близнец – постоянно куда-то летит и рассказывает всем обо всем. Поэтому нет ничего удивительного в том, как сейчас ведут себя Галкин*, Пугачева и Путин в сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что Пугачева отказалась возвращаться в Россию после пуликации рейтинга ВЦИОМ.

* признан иноагентом