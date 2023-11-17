Путин сделал заявление о критикующих СВО артистах

Путин сделал заявление о критикующих СВО артистах
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава государства рассказал, по каким критериям россиянам судить звезд

Необходимо обращать внимание на реальные действия и поступки людей, а не на их заявления. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя занятую культурными деятелями позицию, полную критики в отношении СВО на Украине.

Глава государства указал, что ряд артистов в России столкнулись с отменой собственных выступлений после критики СВО. При этом у каждого есть право на собственное мнение в оценке происходящих событий. Что касается тех, кто критикует страну и ее решения, необходимо отталкиваться от поступков людей, а не от их слов, отметил Путин.

Однако другое дело, добавил президент, если деятельность критикующих звезд сводится к нанесению ущерба стране и российскому народу. Туда же относится и перечисление гонораров за собственные выступления на нужды противника.

Более того, отметил президент в ходе выступления, необходимо принимать во внимание настроение внутри российского общества и мнение россиян. То учитывать тот самый "объективный фактор", который остается незыблемым, как истина.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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