Пожелавшего стрелять в своих Смольянинова* жестко перепечатали: "Бесы или НЛП"

Пожелавшего стрелять в своих Смольянинова* жестко перепечатали: "Бесы или НЛП"
Артур Смольянинов. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист договорился до безумных вещей

События прошлого года привели к серьезным изменениям в жизни многих людей. В очень сложный для нашей страны период некоторые знаменитости сорвали маски и продемонстрировали, кем являются на самом деле. Среди предателей родины оказался известный артист Артур Смольянинов*. Своим мнением по поводу его хамских действий поделилась знаменитая актриса Ольга Красько.

Известная по популярным кинолентам "Турецкий Гамбит" и "Склифосовский" артистка заявила, что в шоке от поведения некоторых бывших коллег по российской сцене. Знаменитость считает, что русофобские высказывания абсолютно неадекватны. Человек, находящийся в своем уме, никогда не станет говорить подобное.

Особенно Ольгу поразила готовность Артура стрелять в своих. Как известно, Смольянинов* делает все для того, чтобы добиться расположения западных сил. Ради этого он позволяет себе чудовищные русофобские заявления. Большой резонанс получили слова артиста о том, что он готов воевать за украинскую армию и стрелять в российских бойцов.

"НЛП или бесы – как это ни назови, но, думаю, не вполне отдает себе отчет Смольянинов в том, что творит. Потому что никакой адекватный человек так не будет говорить ни про кого", – подчеркнула Красько.

К слову, недавно Артур получил за странные фантазии о нашем президенте Владимире Путине.

*признан иностранным агентом в России


Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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