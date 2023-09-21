Приставы начали розыск имущества у бежавшего из России Смольянинова

Приставы начали розыск имущества у бежавшего из России Смольянинова
Артур Смольянинов. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Актер так и не оплатил штраф

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА

Приставы занимаются имуществом актера Артура Смольянинова*. Сумма для артиста вряд ли является неподъемной (30 тысяч рублей), однако речь идет о штрафе, неуплаченном мужчиной за публичную дискредитацию вооруженных сил.

Розыск имущества ведется ФССП с августа 2023 года. Основание для розыска Федеральной службой судебных приставов – решение суда от прошлого года. Тогда же криминалисты из МВД установили, что Смольянинов описал действия армии РФ как "связанные с геноцидом".

Суммарно долгов у Смольянинова в базе Федеральной службы судебных приставов не более 33 тысяч рублей. Кроме указанной суммы, есть еще пара штрафов за превышение скорости. Ныне иномаркой актера пользуется его мама. 

Сам Смольянинов с прошлого года проживает за пределами России.

*признан иностранным агентом решением Минюста


Источник: RT ✓ Надежный источник
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