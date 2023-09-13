Беглого Смольянинова* припечатали за глупые фантазии про Путина

Беглого Смольянинова* припечатали за глупые фантазии про Путина
Артур Смольянинов*. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артур готов на все ради привлечения внимания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА.

Многие покинувшие нашу страну после известных событий прошлого года звезды всерьез рассчитывали, что их примут на чужбине с распростертыми объятьями. Артисты считали, что антироссийские выкрики помогут им построить блистательную карьеру на Западе. Однако на деле все оказалось совсем не так. Теперь лицедеям приходится всячески выворачиваться. Странные фантазии артиста Артура Смольянинова* о российском главнокомандующем Владимире Путине вызвали смех у его бывших коллег по отечественной сцене.

Знаменитая российская поэтесса Катя Семенова не стала стесняться в выражениях и поделилась своими эмоциями от нашумевшего интервью со звездой "9-ой роты".

Некоторое время назад Артур с придыханием рассказывал о том, как участвовал в личной встрече с Владимиром Владимировичем. Тогда Смольянинов* поведал, что наш президент якобы пользуется некими таинственными духами, которые сводят с ума окружающих и заставляют их частично терять память.

"Он совсем дурной. Сказал, что после общения с Путиным никто ничего не помнит. Но при этом подробно рассказал, о чем они говорили с президентом. Это уже за гранью", – с недоумением отмечает артистка.

Екатерина назвала Артура клоуном и удивилась, что кто-то еще продолжает всерьез воспринимать этого опустившегося на дно артиста.

К слову, недавно актер Иван Охлобыстин неожиданно оправдал Смольянинова*.


*признан иностранным агентом на территории России.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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