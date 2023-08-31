Побитую Смольяниновым* экс-жену нашли с гипсом

Побитую Смольяниновым* экс-жену нашли с гипсом
Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Дарью Мельникову не узнать

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА

В январе этого года стали известны жуткие подробности семейной жизни Артура Смольянинова* и Дарьи Мельниковой. По словам Ивана Охлобыстина, актер фильма "9 рота" избивал свою бывшую супругу. К слову, опальный артист в октябре покинул Россию. Оказавшись в эмиграции, актер начал нелестно высказываться в сторону родной страны.

После антироссийских заявлений на побитую Артуром Смольяниновым* экс-жену обрушился шквал негатива. Злые языки шептались, что как раз поэтому звезду сериала "Папины дочки" не позвали участвовать в продолжение ситкома. Стоит отметить, что эта новость расстроила не только фанатов актрисы, но и саму Дарью Мельникову, о чем она говорила в своем микроблоге.

На днях у поклонников ситкома появился повод для радости. На опубликованных кадрах со съемочной площадки была замечена Дарья Мельникова. Взглянув на снимки, россияне нашли экс-жену Артура Смольянинова* с гипсом. К счастью, ненастоящим. Актриса в привычной для себя роли "пацаненка", по всей видимости, попала в передрягу, где сломала себе ногу.

Сама звезда таким событием была приятно удивлена, ведь раннее продюсеры отказались ее снимать.

"Все это время мы так или иначе поддерживали связь. Для меня эта история – одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период", – высказалась Мельникова.

Ранее "Утро.ру" писало, что Дарью Мельникову вышвырнули из продолжения сериала.

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признан иноагентом, террористом и экстремистом в России

Источник: CTNews ✓ Надежный источник
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